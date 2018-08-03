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Власти Симферополя не выявили нарушений при строительстве «Крымской розы»
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Власти Симферополя не выявили нарушений при строительстве «Крымской розы» 

РИА Новости Крым 13 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. Специалисты администрации Симферополя проверили законность установки ограждения в районе строительства жилого массива «Крымская роза» на улице Никанорова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии крымской столицы.
Обследования в районе строительства жилого комплекса провели после обращения местных жителей о неправомерной установке ограждения строительной компанией.
"По результатам обследования было установлено, что ООО «Акура» имеет необходимый пакет разрешительной документации для ведения строительства на данной территории. Фирмой-застройщиком выполнены работы по ограждению земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ограждение находится в границах земельного участка, каких-либо нарушений при его возведении не выявлено", — приводятся в сообщении слова начальника оперативного отдела департамента административно-технического контроля города Николая Бородая.
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В симферопольской администрации также уточнили, что владельцы 26 строений уже демонтировали объекты. Им компенсировали более 43 млн рублей. В ходе переговоров решится судьба еще четырех домов: в том случае, если их владельцы откажутся от денежной компенсации и не снесут строения, демонтаж будет произведен в судебном порядке, заявили в администрации Симферополя.
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