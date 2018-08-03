Замгенпрокурора РФ Иван Сыдорук раскритиковал деятельность Минкавказа

Заместитель Генерального прокурора Росии Иван Сыдорук внес представление Министру Российской Федерации по делам Северного Кавказа, потребовав устранить нарушения закона и привлечь виновных лиц к ответственности, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка показала, что деятельность подведомственной организации АО «Курорты Северного Кавказа» сопровождается многократными нарушениями закона и ненадлежащим исполнением поставленных перед ним государством целей и задач.

«АО «КСК» не принимаются должные меры к исполнению в срок условий договоров на строительство объектов ОЭЗ, на фоне чего подрядчиками не своевременно исполняются все принятые на себя обязательства по проектированию и строительству объектов инфраструктуры ВТРК «Архыз», в результате сроки выполнения работ неоднократно продлеваются», сказано в сообщении.

Кроме того, неэффективное распоряжение имуществом в период горнолыжного сезона 2017-2018 вповлекло ущемление прав граждан и предпринимателей. Стоимость аренды выросла в 6 раз, из-за чего часть коммерческих площадей осталась невостребована.

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