В самарском сквере на Красной Глинке установят лавочку для влюбленных

Романтики смогут оценить арт-объект в начале осени

В областной столице к 1 сентября приведут в порядок сквер на Красной Глинке, который располагается во 2-ом квартале. Об этом сообщили в самарской мэрии.

Рабочие уже уложили в зоне отдыха новый асфальт, завезли грунт и установили бордюры.

— Теперь подрядной организации предстоит поставить на территории объекта световые опоры, отремонтировать ограждения и обустроить детскую площадку с антитравматическим покрытием, — рассказали в самарской мэрии.

Во время финальной стадии работ специалисты установят в сквере романтический арт-объект — лавочку для влюбленных.

Кроме того, подрядчику придется заново уложить газон. Это связанно с тем, что рабочие засыпали старую траву свежим грунтом.

Благоустройство общественных пространств в Самаре проходит с большим количеством замечаний местных жителей. Так, в сквере Ветеранов на улице Силина рабочие забыли демонтировать торговые павильоны, а на Революционной установили слишком высокие бордюры, через которые неудобно ходить мамам с колясками.