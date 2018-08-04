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В самарском сквере на Красной Глинке установят лавочку для влюбленных
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В самарском сквере на Красной Глинке установят лавочку для влюбленных 

63.ru 15 часов назад
Фото: 63.ru
Романтики смогут оценить арт-объект в начале осени
В областной столице к 1 сентября приведут в порядок сквер на Красной Глинке, который располагается во 2-ом квартале. Об этом сообщили в самарской мэрии.
Рабочие уже уложили в зоне отдыха новый асфальт, завезли грунт и установили бордюры.
— Теперь подрядной организации предстоит поставить на территории объекта световые опоры, отремонтировать ограждения и обустроить детскую площадку с антитравматическим покрытием, — рассказали в самарской мэрии.
Во время финальной стадии работ специалисты установят в сквере романтический арт-объект — лавочку для влюбленных.
Кроме того, подрядчику придется заново уложить газон. Это связанно с тем, что рабочие засыпали старую траву свежим грунтом.
Благоустройство общественных пространств в Самаре проходит с большим количеством замечаний местных жителей. Так, в сквере Ветеранов на улице Силина рабочие забыли демонтировать торговые павильоны, а на Революционной установили слишком высокие бордюры, через которые неудобно ходить мамам с колясками.
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