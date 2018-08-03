В сквере на Красной Глинке появится «Лавка влюбленных» 

Основные виды работ, такие, как устройство асфальтового покрытия, установка бордюрного камня и завоз нового грунта, уже завершены. Теперь подрядчику предстоит установить опоры освещения, отремонтировать ограждение по периметру, установить малые архитектурные формы и обустроить детскую площадку с антитравматическим покрытием.
Качество некоторых работ на объекте вызвало вопросы у главы города Елены Лапушкиной во время осмотра объекта. В частности, перед тем как засыпать газоны новым грунтом, подрядчик не провел выемку старого.
"Работы по обновлению газонной части однозначно выполнены некачественно, их необходимо переделать", — сказала мэр.
Кроме того, Елена Лапушкина поручила главе районной администрации Олегу Комарову связаться с руководством управляющей компании, которая обслуживает дома по периметру сквера: «Олег Игоревич, проработайте с управляющей компанией вопрос по обновлению фасадов этих жилых домов и свяжитесь с предпринимателями, занимающими помещения на первых этажах. Объекты потребительского рынка также необходимо привести в нормативное состояние к открытию сквера».