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Найти ответ на свой вопрос на сайте ПФР
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Найти ответ на свой вопрос на сайте ПФР 

Управа Пресненского района города Москвы 13 часов назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Главное управление ПФР №10 по г. Москве и Московской области напоминает, что получить ответ на свой вопрос можно на официальном сайте Пенсионного фонда — в специальном разделе «Центр консультирования» http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons/. Информацию можно найти самостоятельно, предварительно выбрав тему, а можно задать вопрос онлайн-консультанту.
Центр консультирования содержит специальные тематические блоки, в каждом из которых представлены ответы на самые актуальные вопросы. На сегодняшний день в разделе 17 основных блоков: «Индексация страховых пенсий в 2018 году», «Работа в Личном кабинете гражданина», «Материнский (семейный) капитал» и многое другое. Не так давно появился новый блок — «Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях». Информация Центра консультирования постоянно пополняется и обновляется.
Вместе с тем, можно воспользоваться услугами консультанта ПФР, позвонив в Единую федеральную консультационную службу или обратившись к онлайн–консультанту. Для открытия диалогового окна стоит пройти по ссылке. Направить запрос в электронном виде по любому вопросу, входящему в компетенцию Пенсионного фонда, можно и через онлайн-приемую.
ВАЖНО! Ответ, который содержит персональные данные, в том числе сведения об имущественном положении (например, о выплаченных суммах пенсии), направляется только почтой.
Граждане также могут на сайте направить обращение/ вопрос в свой территориальный орган Пенсионного фонда РФ в разделе «Личный кабинет гражданина» https://es.pfrf.ru/appeal/.
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