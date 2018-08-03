£50 тыс. попадут в руки того, кто решит проблемы жилищного сектора Британии

Институт экономики Соединенного Королевства запустил второй раунд премии Ричарда Коха, которую возглавит Джейкоб Рис-Могг. Первый приз в размере £50 тыс. будет присужден лучшему и самому смелому предложению по выходу из текущей негативной ситуации на рынке жилья в Великобритании.

Конкурсантам будет предложено создать единую политическую инициативу, которая сможет позволить: увеличить количество домов, построенных таким образом, чтобы заметно уменьшить нехватку жилья в стране, увеличить число и доли владельцев недвижимости в Великобритании, недвижимость должна быть доступной.

Выдвижение предложений возможно от отдельных лиц, групп лиц, научных кругов, некоммерческих организаций и всех корпоративных органов. Также в рамках выбора победителей был учрежден специальный приз для студентов и школьников.

Призовой фонд состоит из £ 61,500: £50,000 — главный приз за победу, 3 х £ 2,500 — студенческие призы и 1 специальный приз школьника. Ричард Кох, меценат премии, является британским автором, спикером, инвестором, предпринимателем, а также бывшим консультантом по управлению. Он написал более двадцати книг о бизнесе и идеях, включая принцип 80/20, о том, как применять принцип Парето в управлении и жизни.

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