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Ленинградских нарушителей земельного законодательства оштрафовали на 4 млн рублей
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Ленинградских нарушителей земельного законодательства оштрафовали на 4 млн рублей 

Ivyborg.ru 12 часов назад
В Ленинградской области за первое полугодие 2018 года нарушители земельного законодательства оштрафованы на 4 млн рублей.
За 6 месяцев 2018 года в Ленобласти государственные инспекторы Управления Росреестра по региону по использованию и охране земель провели 671 проверку соблюдения требований земельного законодательства.
Было выявлено 305 нарушений, что больше чем на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (223 нарушения). Больше всего нарушений выявлено во Всеволожском (38), Волховском (38), Гатчинском (36), Лодейнопольском и Подпорожском (31), и Бокситогорском (21) районах.
Госземинспекторами выдано 302 предписания об устранении нарушений земельного законодательства. Нарушители привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 4,449 млн руб.
Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе Управления, самые типичные нарушения земельного законодательства — самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, не использование земель в соответствии с их целевым назначением
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