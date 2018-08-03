ФНС: налоговый режим для самозанятых позволит сократить налоговую нагрузку

Разрабатываемый в настоящее время налоговый режим для самозанятых не правильно называть новым налогом, это не верно ни по форме ни по содержанию, заявил заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин

По его словам, речь идет о налоговом режиме, который упростит работу многим гражданам и поможет снизить их налоговую нагрузку.

"Сейчас граждане, которые получают регулярный доход не по трудовому договору или дополнительный доход помимо основного места работы должны ежегодно подавать декларацию, платить НДФЛ по ставке 13% или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Это потребует уплаты страховых платежей в фонды, а также сдачи отчётности. Если же законодатели примут соответсвующее решение по введению налогового режима, то граждане будут платить налог по ставке 4%, будут освобождены от уплаты страховых платежей (кроме платежей в фонд ОМС), подачи какой-либо отчетности" — рассказал Сатин.

Как отмечал глава Налоговой службы Михаил Мишустин в ходе июньской встречи с президентом, для того, чтобы зарегистрироваться, нужно будет просто скачать приложение и пройти регистрацию без посещения налоговой инспекции.

Новую технологию планируется протестировать в четырех регионах: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан.

Новым режимом налогообложения смогут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников.