Ещё
ФНС: налоговый режим для самозанятых позволит сократить налоговую нагрузку
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

ФНС: налоговый режим для самозанятых позволит сократить налоговую нагрузку 

Газета.Ru 11 часов назад
Разрабатываемый в настоящее время налоговый режим для самозанятых не правильно называть новым налогом, это не верно ни по форме ни по содержанию, заявил заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин
По его словам, речь идет о налоговом режиме, который упростит работу многим гражданам и поможет снизить их налоговую нагрузку.
"Сейчас граждане, которые получают регулярный доход не по трудовому договору или дополнительный доход помимо основного места работы должны ежегодно подавать декларацию, платить НДФЛ по ставке 13% или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Это потребует уплаты страховых платежей в фонды, а также сдачи отчётности. Если же законодатели примут соответсвующее решение по введению налогового режима, то граждане будут платить налог по ставке 4%, будут освобождены от уплаты страховых платежей (кроме платежей в фонд ОМС), подачи какой-либо отчетности" — рассказал Сатин.
Как отмечал глава Налоговой службы Михаил Мишустин в ходе июньской встречи с президентом, для того, чтобы зарегистрироваться, нужно будет просто скачать приложение и пройти регистрацию без посещения налоговой инспекции.
Новую технологию планируется протестировать в четырех регионах: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан.
Новым режимом налогообложения смогут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников.
Газета.Ru: последние новости
Обнаружившую крейсер "Дмитрий Донской" компанию заподозрили в мошенничестве Медведев поручил подготовить проекты по развитию деревянного домостроения Глава МИД Британии рассказал об укреплении отношений с КНР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин утвердил повышение налога693
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение