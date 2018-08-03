В Национальной деревне восстановят уголок русской культуры

В Парке Победы начали строительство Русского подворья. На месте уже старой избы уже отремонтировали фундамент, появился каркас из деревянного сруба. Застройщики активно занимаются строительством, но о сроках сдачи пока неизвестно. По словам прораба стройки Александра Гриценко, у них нет графика работ, задачи по срокам никто не устанавливал. Также он отмечает, что строительство избы не дошло даже до середины.

Жители города считают, что Русское подворье в Национальной деревне необходимо. Многие в Парк Победы приходят с детьми, которым нужно изучать русскую культуру.

Напомним, в начале лета здание Русского подворья полностью разобрали и вывезли стройматериалы. Нетронутым остался только кирпичный фундамент, полы из плитки и груды строительного мусора. Изба из деревянного сруба в Национальной деревне появилась одной из первых.