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В Национальной деревне восстановят уголок русской культуры
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В Национальной деревне восстановят уголок русской культуры 

САРАТОВ24 11 часов назад
Фото: САРАТОВ24
В Парке Победы начали строительство Русского подворья. На месте уже старой избы уже отремонтировали фундамент, появился каркас из деревянного сруба. Застройщики активно занимаются строительством, но о сроках сдачи пока неизвестно. По словам прораба стройки Александра Гриценко, у них нет графика работ, задачи по срокам никто не устанавливал. Также он отмечает, что строительство избы не дошло даже до середины.
Жители города считают, что Русское подворье в Национальной деревне необходимо. Многие в Парк Победы приходят с детьми, которым нужно изучать русскую культуру.
Напомним, в начале лета здание Русского подворья полностью разобрали и вывезли стройматериалы. Нетронутым остался только кирпичный фундамент, полы из плитки и груды строительного мусора. Изба из деревянного сруба в Национальной деревне появилась одной из первых.
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