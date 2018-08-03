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Столица Югры с опережением графика готовится к отопительному сезону
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Столица Югры с опережением графика готовится к отопительному сезону 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 11 часов назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В окружной столице коммунальные предприятия вышли на финишную прямую по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону. Как сообщает Департамент городского хозяйства, сегодня выполнено 95,4% от необходимого объема работ. По некоторым показателям достигнуты плановые показатели. В частности, полностью завершено техническое обслуживание котельных установок отапливающих жилищный фонд и объекты социальной сферы, промывка водопроводных сетей и сетей водоотведения, опрессовка тепловых сетей. Активно ведется ремонт и замена теплосетей. При плане 0,38 км коммунальщики окружного центра обновили уже около 0,5 км тепловых сетей, это на 28% больше запланированного показателя в этом году.
Согласно плану мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в холодное время года, для проведения аварийно-восстановительных работ сформировано 11 бригад. Все они укомплектованы необходимыми материалами, техническими ресурсами: 40 единиц специализированной техники, личный состав состав 93 человека. На мероприятия по подготовке к осенне-зимнему сезону предусмотрены денежные средства в размере 190,426 млнруб.
Напомним, что отопительный период для объектов социального значения наступает не позднее 1 сентября, для жилищного фонда — не позднее 10 сентября.
На текущую дату подготовка столицы Югры к запуску тепла в объектах социального значения и жилищного фонда составляет 100%.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
Ситуация на рынке труда Ханты-Мансийска стабильна Подведены полугодовые итоги закупочной деятельности муниципалитета с 1 сентября оплатить взнос на капремонт можно в информационно-расчетном центре
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