Столица Югры с опережением графика готовится к отопительному сезону

В окружной столице коммунальные предприятия вышли на финишную прямую по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону. Как сообщает Департамент городского хозяйства, сегодня выполнено 95,4% от необходимого объема работ. По некоторым показателям достигнуты плановые показатели. В частности, полностью завершено техническое обслуживание котельных установок отапливающих жилищный фонд и объекты социальной сферы, промывка водопроводных сетей и сетей водоотведения, опрессовка тепловых сетей. Активно ведется ремонт и замена теплосетей. При плане 0,38 км коммунальщики окружного центра обновили уже около 0,5 км тепловых сетей, это на 28% больше запланированного показателя в этом году.

Согласно плану мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в холодное время года, для проведения аварийно-восстановительных работ сформировано 11 бригад. Все они укомплектованы необходимыми материалами, техническими ресурсами: 40 единиц специализированной техники, личный состав состав 93 человека. На мероприятия по подготовке к осенне-зимнему сезону предусмотрены денежные средства в размере 190,426 млнруб.

Напомним, что отопительный период для объектов социального значения наступает не позднее 1 сентября, для жилищного фонда — не позднее 10 сентября.

На текущую дату подготовка столицы Югры к запуску тепла в объектах социального значения и жилищного фонда составляет 100%.