В Кургане двадцать пять сирот могли стать бездомными

О регулярном нарушении Администрацией города Кургана жилищных прав сирот известно давно. Выделение положенного жилья сироты, достигнув совершеннолетия добиваются через Прокуратуру и суд.

Вот и статистика первого полугодия 2018 года не стала неожиданной. Прокуратура города Кургана направила в суд 25 исковых заявлений в защиту жилищных прав сирот. Все они признаны обоснованными и удовлетворены. По мере вступления в законную силу, решения суда направляются в службу судебных приставов, которая помогает городским чиновникам изыскивать средства на выполнение муниципальных полномочий.

Ежегодно через суды несколько десятков курганцев-сирот добиваются у чиновников положенных квадратных метров. За бездействие в Администрации персональной ответственности никто не несет, а вот издержки на суды выплачиваются регулярно, причем за счет городского бюджета.

Вот и накануне, как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области, Курганский городской суд удовлетворил очередной иск прокурора об обязании Администрации города Кургана предоставить местному жителю, оставшемуся без попечения родителей, благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда.

«Принятию мер реагирования предшествовала проверка, в ходе которой установлено, что мать и отец юноши были лишены родительских прав, когда ребенку исполнилось 12 лет. В связи с этим несовершеннолетнего включили в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В январе 2018 года молодому человеку исполнилось 18 лет, однако жилое помещение так и не было предоставлено, он вынужден проживать у опекуна. В этой связи прокурор города Кургана обратился в суд», — уточнили ИА «Уральский меридиан» в надзорном ведомстве.

Еще не один десяток детей может остаться без государственной заботы, на улице, без жилья из-за чиновничьего равнодушия, волокиты и местного бюрократизма.

Фото превью с сайта changeonelife.ua