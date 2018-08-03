ФСК «Лидер» опровергает публикации о кризисе в компании

Паника, которая распространяется в последние дни рядом СМИ, неуместна. Один из крупнейших отечественных строительных холдингов выступил с опровержением. Впрочем, как сообщает ИА REGNUM, на часть вопросов эксперты так и не дождались ответов.

«ФСК «Лидер» регулярно проходит все налоговые проверки, и вся деятельность компании ведется строго в соответствии с действующим законодательством РФ», — сообщается в распространенном компанией тексте.

Напомним историю скандала вокруг девелопера. В январе этого года РБК сообщил, что семья Ворониных, владеющая 3-м по величине российским застройщиком ФСК «Лидер», в числе других россиян приобрела «инвестиционное гражданство» Мальты. По информации РБК, «минимальная сумма инвестиций, необходимая для получения гражданства Мальты, — €880 тыс. без учета комиссий и сборов». А летом в СМИ появились публикации о том, что «бизнес застройщика фактически заложен аффилированным компаниям и банковским структурам». Владельцы и руководители этих фирм и офшоров — якобы сотрудники «Лидера» или близкие руководству люди, а сами Воронины якобы готовы бросить ставший проблемным бизнес и уехать из России, оставив два десятка недостроенных жилых комплексов. Публиковались также и данные, говорящие о том, что значительные средства строителя заложены в банках в виде векселей и другого имущества. Упоминалось, что компания переносит сроки сдачи домов в новых ЖК. Приписывалось и низкое качество строительства, и совместный проект с руководством уже разорившейся Urban Group.

Теперь из официального опровержения и разъяснений руководства понятно, что проблемы, вероятнее всего, надуманные. «ФСК „Лидер“ — надежный застройщик, входит в десятку крупнейших застройщиков страны. Все свои объекты сдает в срок», — сообщается на сайте компании. А президент компании Владимир Воронин на пресс-конференции сообщил, что девелопер действительно раньше работал с Urban Group, но давно, и ставший невозвратным долг разорившихся коллег невелик. Кроме того, Воронин сообщил, что ФСК «Лидер» готова достроить оставшиеся незаконченными после краха Urban Group объекты.

Тем не менее некоторые важные для понимания ситуации моменты все-таки оказались «за кадром». REGNUM , например, подмечает, что «в ответе компании отсутствуют комментарии к информации о возможном выводе средств „Urban Group“ через структуры ФСК… Также остались без внимания и ответа сообщения о низком качестве строительства». По данным ИА «Московский монитор», «в 2017 г. Комитетом государственного строительного надзора города Москвы было выдано предписание 2813/17 от 2017-04-05 с указанием 30 нарушений». В апреле этого года, как сообщалось, произошел крупный пожар на стройплощадке ЖК UP-квартал «Скандинавский» в Мытищах.

Остался вопрос с размером долговой нагрузки ФСК «Лидер». Официальное сообщение говорит о 1,8 млрд рублей долга, а СМИ предполагают, что сумма гораздо больше. Из официального сообщения «Лидера» сложно понять, когда будут сданы дома в ЖК «Домодедово парк». «Озвучиваемый застройщиком срок ввода в эксплуатацию трех корпусов — потенциально возможен с учетом текущих темпов работ в четвертом квартале 2018 года», — написано в документе. Переносились ли сроки ввода ЖК «Первый Андреевский» и планируются ли активные работы в ЖК «Изумрудная долина», где «Лидер» выступает в роли организатора достройки? В опровержении говорится, что пока построено 6 из планировавшихся 95 домов.

Надеемся, девелопер снимет все вопросы, которые вызывают недопонимание у журналистов и покупателей квартир.

Егор КОНДРАШОВ.

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