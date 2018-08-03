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В Саратовской области собрали миллион тонн зерна
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В Саратовской области собрали миллион тонн зерна 

АиФ 10 часов назад
Губернатора Саратовской области Валерия Радаева правительственной телеграммой за подписью заместителя Председателя Правительства РФ Алексея Гордеева поздравили с первым миллионом урожая.
«Поздравляю всех аграриев Саратовской области с первым миллионом тонн зерна нового урожая! Многолетний опыт и трудолюбие послужили залогом общей победы на благо всей страны. Пусть ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющим результатом, пусть работа всегда приносит радость, а урожай превышает самые смелые замыслы! Удачи, здоровья и процветания!».
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