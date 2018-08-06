В России предложили альтернативу налоговому режиму для самозанятых 

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов одобрил разрабатываемый властями новый налоговой режим, однако считает, что альтернативой этому предложению могла бы стать система с фиксированной суммой.
«Я бы не снимал с повестки второй вариант — наш, с фиксированной суммой в 20 тысяч рублей. Половина в ФОМС, половина — в региональный бюджет. Для самозанятых, которые сейчас в тени, важна граница отношений с государством, поэтому очень многим будет интересно просто купить патент, вместо того, чтобы декларировать весь доход», — цитирует РИА «Новости» его слова.
В части взносов самозанятых в Пенсионный фонд (предложенный властями проект подразумевает их отсутствие), Титов назвал такой подход справедливым и напомнил, что пенсию самозанятые смогут обеспечить себе при помощи добровольной накопительной системы.
В настоящее время Министерство финансов работает над разработкой нового налогового режима, на профессиональный доход. В рамках этого режима самозанятые граждане, которые сейчас в основном работают нелегально, смогут установить специальное приложение на мобильный телефон и платить не более 6% с выручки. Ставка налога может варьироваться в зависимости от того, кому оказывает услуги самозанятый — физическому или юридическому лицу. Предполагается, что в 2019 году он заработает в четырех пилотных регионах, а затем будет распространен на всю страну.