В России предложили альтернативу налоговому режиму для самозанятых

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов одобрил разрабатываемый властями новый налоговой режим, однако считает, что альтернативой этому предложению могла бы стать система с фиксированной суммой.

«Я бы не снимал с повестки второй вариант — наш, с фиксированной суммой в 20 тысяч рублей. Половина в ФОМС, половина — в региональный бюджет. Для самозанятых, которые сейчас в тени, важна граница отношений с государством, поэтому очень многим будет интересно просто купить патент, вместо того, чтобы декларировать весь доход», — цитирует РИА «Новости» его слова.

В части взносов самозанятых в Пенсионный фонд (предложенный властями проект подразумевает их отсутствие), Титов назвал такой подход справедливым и напомнил, что пенсию самозанятые смогут обеспечить себе при помощи добровольной накопительной системы.