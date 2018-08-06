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В России предложили альтернативу налоговому режиму для самозанятых
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В России предложили альтернативу налоговому режиму для самозанятых 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Северпост
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов одобрил разрабатываемый властями новый налоговой режим, однако считает, что альтернативой этому предложению могла бы стать система с фиксированной суммой.
«Я бы не снимал с повестки второй вариант — наш, с фиксированной суммой в 20 тысяч рублей. Половина в ФОМС, половина — в региональный бюджет. Для самозанятых, которые сейчас в тени, важна граница отношений с государством, поэтому очень многим будет интересно просто купить патент, вместо того, чтобы декларировать весь доход», — цитирует РИА «Новости» его слова.
В части взносов самозанятых в Пенсионный фонд (предложенный властями проект подразумевает их отсутствие), Титов назвал такой подход справедливым и напомнил, что пенсию самозанятые смогут обеспечить себе при помощи добровольной накопительной системы.
В настоящее время Министерство финансов работает над разработкой нового налогового режима, на профессиональный доход. В рамках этого режима самозанятые граждане, которые сейчас в основном работают нелегально, смогут установить специальное приложение на мобильный телефон и платить не более 6% с выручки. Ставка налога может варьироваться в зависимости от того, кому оказывает услуги самозанятый — физическому или юридическому лицу. Предполагается, что в 2019 году он заработает в четырех пилотных регионах, а затем будет распространен на всю страну.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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