Массовое благоустройство: парки и дворы в Ростове приведут в порядок до 1 ноября

36 дворовых территорий в Ростове буду облагорожены

В донской столице власти обещают активно заняться благоустройством парков и дворовых территорий. Уже к концу 2018 года в Ростове наведут порядки в 36 дворовых территориях и двух крупных парках. Как сообщает администрация Ростова, работы будут выполнены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

В частности, ростовские власти планируют облагородить два парка: Собино и сквер «Северный». На проектно-сметную документацию по парку и скверу уже получены положительные заключения Центра компетенций по развитию городской среды и Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Что касается дворов, то по ним уже определены подрядные организации и заключены договора.

— Общая площадь дворовых территорий составляет около 154 тыс. кв. м. В домах, расположенных на данных территориях, проживает 11,5 тысячи человек. Работы по благоустройству дворов должны быть завершены до 1 ноября, — рассказали в горадминистрации.

К слову, перечень территорий, которые вошли в программу благоустройства был утвержден в марте 2018 года.

Только на благоустройство парка Собино власти готовы выделить 118 миллионов 11 тысяч рублей. Из них на строительные работы потратят около 111 миллионов рублей, на покупку оборудования — почти 2 миллиона, на уборку и утилизацию мусора — 4,6 миллиона. Соответствующая информация была опубликована на сайте госзакупок в начале июля.