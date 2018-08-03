В трех регионах России введен временный запрет на аборты 

Мораторий длится с 31 июля по 3 августа. В частности, так называемые дни тишины решено ввести в Приморском крае, Якутии и Рязанской области. При этом в региональных роддомах и Минздравах обратили внимание на то, что акция связана с Днем семьи, любви и верности (отмечается 8 июля), а «дни тишины» — это «дни не ограничения, а переосмысления», передает газета «Коммерсантъ». Между тем в Минздраве отметили, что поддерживают акцию «Подари мне жизнь!», однако подчеркнули, что она носит просветительский характер. В ведомстве пояснили, что никаких указаний на увеличение продолжительности моратория не давали.