Жителям Сокольников напоминают о возможной реструктуризации долга за коммунальные услуги

Как известно, наниматели и собственники жилых помещений обязаны оплачивать ЖКУ до 10-го числа месяца. К сожалению, не все пользователи добросовестно исполняют свои обязанности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В отношении должников могут быть применены следующие меры. В случае наличия задолженности более 2 месяцев, управляющая компания располагает правом приостановить предоставление услуг. Пользователю могут быть приостановлены подача горячей воды, электроснабжения, может быть отказано в водоотведении и перекрыта канализация — и для этого не требуется решения суда. Кроме того, компания имеет право обратиться в суд по взысканию долга. В этом случае должники обязаны возместить не только сумму задолженности, но также пени за просрочку платежа и судебные расходы. Во исполнение судебного решения на имущество должника может быть наложен арест, ему также может быть ограничен выезд за рубеж. Более того, судебные исполнители имеют право в одностороннем порядке снять денежные средства с банковских счетов.

Жители Сокольников имеют возможность заключить соглашение о реструктуризации долга. Для этого следует обратиться в юридический отдел управляющей компании своего многоквартирного дома. Напоминаем, что центр госуслуг «Сокольники», расположенный на улице Стромынка, дом 2, может предоставить всю интересующую вас информацию. Спектр предоставляемых услуг включает консультацию по вопросам порядка начисления и оплаты ЖКУ, перерасчета или изменения платы за ЖКУ, проведения сверки всей задолженности по оплате ЖКУ, получения «долговых ЕПД», порядка получения субсидии на оплату ЖКУ, получения справки об отсутствии задолженности. Напомним, МФЦ работает без выходных и перерывов на обед с 8 до 20 часов дня.

Фото: icmos.ru.