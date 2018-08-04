Путин подписал закон о противодействии недобросовестным инсайдерам

Закон расширяет перечень инсайдеров за счет лиц, имеющих доступ к информации о сделках, либо готовящихся сделках по переходу прав собственности (за исключением договоров репо) на пять и более процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитентов и управляющих компаний.

Предусматривается обязанность инсайдеров самостоятельно определять порядок отнесения сведений к инсайдерской информации в соответствии с нормативным актом Банка России и составлять собственный перечень инсайдерской информации — он будет действовать наряду с перечнем ЦБ.

Инсайдерскую информацию из собственного перечня компании могут раскрывать по своему усмотрению. Норма о составлении ЦБ исчерпывающего перечня инсайдерской информации из законопроекта исключается.

Закон вводит дополнительные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг по определению структурных подразделений, сотрудники которых получают инсайдерскую информацию от клиентов на регулярной основе, а также по принятию мер, направленных на недопущение несанкционированного распространения инсайдерской информации между структурными подразделениями таких организаций.

Поправки ко второму чтению

Принятые ко второму чтению поправки предусматривают, что требования закона о составлении перечня инсайдерской информации не распространяются на органы власти иностранного государства, публично-правовые образования и органы местного самоуправления иностранного государства, которые несут ответственность по обязательствам перед владельцами ценных бумаг.

Закон уточняет понятие «инсайдерская информация» и вводит понятия «иностранный эмитент» и «манипулирование рынком», относит к инсайдерам иностранных эмитентов и публично-правовые компании.

В документе оговаривается, что производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных СМИ не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром, если иное не установлено базовым законодательством.

Банк России наделяется полномочиями определять исчерпывающий перечень действий, относящихся к манипулированию рынком. При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации, такое лицо должно быть проинформировано об ответственности за использование инсайдерской информации, а также о том, что оно включается в список инсайдеров.

Выездные проверки ЦБ будут проводиться на основании решения председателя Банка России или его заместителя. Сотрудники ЦБ получат право беспрепятственного доступа на территории и в помещения лиц, в отношении которых проводится проверка, за исключением помещения оперативно-розыскных органов и жилья граждан. ЦБ сможет получить доступ к любой информации, за исключением сведений, которые составляют государственную и налоговую тайну, а также тайну связи (кроме информации о почтовых переводах денежных средств). Доступ к электронным носителям информации возможен «с соблюдением правил о защите персональных данных».

Устанавливаются особенности проведения проверок Банка России в некредитных финансовых организаций и прочих юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Вводится норма, согласно которой совет директоров компании может утвердить особенности проведения членами совета директоров и другими сотрудниками-инсайдерами операций с финансовыми инструментами этой компании — такие операции не будут признаваться нарушением требований закона об инсайде.

Согласно закону, правительство или президент РФ могут определять случаи, когда какая-либо инсайдерская информация может не раскрываться. Такая поправка принята в интересах компаний, находящихся под санкциями. Закон вступает в силу по истечении 270 дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок вступления в силу.