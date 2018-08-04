Воронежская область рассчитывает на создание первой в регионе ОЭЗ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости . Власти Воронежской области рассчитывают на положительное решение федерального центра о создании первой в регионе особой экономической зоны; решение может быть принято в течение ближайших 10-15 дней, сообщил РИА Новости врио главы региона Александр Гусев

Как сообщалось ранее, создание ОЭЗ в Воронежской области планируется на территории общей площадью 220 гектаров в южной части индустриального парка «Масловский». Власти региона надеялись приступить к реализации проекта еще в 2016 году и привлечь в него в ближайшие семь лет около 30 миллиардов рублей частных инвестиций.

В середине февраля 2018 года стало известно, что шесть инвесторов планируют вложить 9,3 миллиарда рублей в создание предприятий с 1,5 тысячи рабочих мест в воронежской особой экономической зоне, если она появится.

"Мы просим руководство страны, чтобы по крайней мере, на нашей территории разрешили (создание ОЭЗ — ред.). Решения пока нет, но я думаю, что в течение ближайших 10-15 дней мы какой-то результат узнаем. Мы, безусловно, рассчитываем, что такой статус получим", — сказал Гусев, отвечая на вопрос о перспективах создания ОЭЗ в регионе.

Ранее сообщалось, что планируемая территория особой зоны позволит разместить 15-20 предприятий-резидентов. Бюджетные расходы на создание транспортной и инженерной инфраструктуры ОЭЗ в 2018–2021 годах составят 2,9 миллиарда рублей по уже имеющейся проектно-сметной документации.