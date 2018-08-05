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В Ульяновске будут штрафовать за парковку на газонах
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В Ульяновске будут штрафовать за парковку на газонах 

АиФ — Ульяновск 12 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
За парковку на газонах, детских площадках и в зеленых зонах на территории Ульяновской области вновь будут штрафовать. Соответствующие нормы возвращаются в местные законодательные акты.
В Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях подготовлены изменения. Законопроект предусматривает статью в региональном КоАП о наказании «за размещение транспортного средства на газоне, детской или спортивной площадке, а равно в границах территории аллеи, бульвара, парка, сада или сквера».
Граждане (физлица) за такое нарушение будут подвергнуты штрафу на 500 — 1000 рублей, должностные лица — на 3-5 тысяч, организации (юридические лица) — на 10-30 тысяч рублей.
При повторном нарушении физлица заплатят уже 3-5 тысяч рублей, должностные лица –15-30 тысяч, юридические лица — 70-100 тысяч рублей.
Ранее подобные штрафы за такие действия были отменены решением Верховного суда как противоречащие федеральному законодательству.
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