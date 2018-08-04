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В Башкирии за три года построят 94 ФАПа
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В Башкирии за три года построят 94 ФАПа 

ГОРОБЗОР.РУ 18 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Установка модульных фельдшерско — акушерских пунктов началась в прошлом году, сообщает Минздрав РБ.
Всего в республике 23 модульных фельдшерско-акушерских пункта. В ближайшее время еще 6 модульных ФАПов будут установлены за счет республиканского бюджета и 3 планируется приобрести за счет федерального бюджета. В следующем году запланировано строительство 32 ФАПов, в 2020 — 33 ФАПов.
— Для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек уже в текущем году начнут работу 18 передвижных мобильных ФАПов. В отдаленные районы республики дополнительно организовано 15 мобильных выездных бригад, с помощью которых проводятся профилактические медицинские осмотры, — добавили в Минздраве Башкирии.
На укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения из бюджета республики в первом полугодии выделено 875,4 млн рублей.
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