Губернаторы-Путину: Мы не хуже Кадырова, и нам триллионы нужны

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев попросил у Москвы 1,2 триллиона рублей на строительство «дороги к морю» между Джубгой и Сочи. Он оказался не первым и не последним главой региона, который нацелился на триллионные мегапроекты. Где взять на них деньги?

Кондратьеву отказали

Губернаторы продолжают слать президенту Владимиру Путину предложения в «Стратегию пространственного развития РФ до 2025 года». Этот документ сейчас разрабатывает правительство в исполнение президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ».

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев предлагает реконструировать автодорогу «Джубга — Сочи» (А-147). Сегодня она представляет собой двухполосный горный серпантин, а глава Кубани хочет построить спрямляющую магистраль длиной 120 километров — в четыре полосы, скоростную, с максимальной скоростью движения 120 км/ч. По словам Кондратьева, новая дорога «жизненно необходима» Краснодарскому краю, поскольку серпантин работает на пределе пропускной способности.

Фактически, конечно, речь идет не о реконструкции существующей дороги, а о строительстве новой. Она будет включать обходы Туапсе, Сочи и поселка Лазаревское, 43 моста и 27 тоннелей, на что, по оценкам Кондратьева, потребуется не менее 1,2 триллиона (для сравнения: Крымский мост обошелся федеральному бюджету в 228 миллиардов).

Минтранс в тот же день сообщил, что сметная стоимость составит никак не менее 1,6 триллиона. Но вовсе не по причине дороговизны Минтранс предложил отказаться от проекта, а из-за того, что ради строительства пришлось бы прекратить движение по прибрежной железной дороге (ее бы как раз и пересекала новая трасса).

Впрочем, вряд ли Вениамин Кондратьев откажется от своих планов, которые сулят Краснодарскому краю гигантские вливания. Кстати, он оказался далеко не первым губернатором, который запросил у Москвы больше триллиона рублей на мегапроект.

Еще в конце июня чеченский лидер Рамзан Кадыров предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Ростова-на-Дону, которая свяжет воедино Краснодар, Майкоп, Минеральные Воды и все столицы республик Северного Кавказа.

Железная дорога, скорость движения на которой будет достигать 400 км/ч, пройдет в том числе через Грозный, а завершится в Махачкале. Кадыров объясняет ее значимость тем, что дорога позволит увеличить поток грузов Каспийский торгово-транспортно-логистический хаб (он должен появиться на базе Махачкалинского морского торгового порта).

Кадыров также предлагает включить этот проект в «Стратегию пространственного развития РФ до 2025 года». Примерная стоимость дороги — не менее триллиона рублей. Минтранс уже позитивно высказался по поводу строительства дороги, которая даст мультипликативный эффект для развития СКФО. А вот Кондратьеву денег не дают…

Всем подавай новые дороги, мосты и метро…

О чем еще просили президента губернаторы? В июне мэр Новосибирска Анатолий Локоть записал видеообращение к президента с просьбой выделить деньги на строительство метро. Сегодня в городе-миллионнике действует всего две линии с 13 станциями, последняя из которых введена в строй в 2010 году. Локоть еще недавно обещал, что новая станция будет построена уже в 2022 году.

Правда, без помощи из федерального бюджета не обойтись — по разным оценкам, строительство метро обойдется в сумму от 25 до 90 млрд рублей. И все равно дешевле, чем краснодарская «дорога к морю».

Президент по поводу проекта новосибирского метро еще не высказался. А вот другой проект — создания моста на Сахалин — практически поддержал, распорядившись сделать необходимые расчеты. Ратует за него глава Сахалинской области Олег Кожемяко , который несколько назад будучи губернатором Приамурья затеял проект «Золотая миля», да потом все ушло под воду.

Мост, конечно, будет круче любой золотой мили. Вместе с подъездными путями мост потянет на 540 миллиардов рублей. То есть будет в два раза дороже Крымского моста.

Такая дороговизна объясняется тем, что построить придется 580 километров автомобильных дорог и железнодорожных путей (к Комсомольску-на-Амуре и станции Ныш на Сахалине).

Еще один мегапроект совместно вынашивают сразу два губернатора — ставропольский Владимир Владимиров и карачаево-черкесский Рашид Темрезов . Как и Кондратьев, они мечтают построить скоростную автодорогу, которая свяжет воедино сразу три курорта — Кисловодск, Архыз и сочинскую Красную Поляну. Трасса протяженностью 290 километров обойдется, по предварительным оценкам, не дешевле 200 миллиардов рублей.

Эта цифра, впервые озвученная еще в прошлом году, поначалу казалась фантастической. Теперь же, на фоне триллионных запросов иных губернаторов, аппетиты глав на Северном Кавказе кажутся не такими уж и большими. Скромными, всего 200 миллиардов (предварительно, конечно), оказались и мечтания недавно назначенного губернатора Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Артюхова — он хочет построить «Северный широтный ход», которая свяжет воедино Северную и Свердловскую железную дороги. По задумке губернатора, межрегиональный проект даст толчок для промышленного развития Крайнего Севера: будет проще транспортировать грузы с месторождений до портов.

Кстати, продолжают рекой литься деньги и на Крымский полуостров, где только на строительство и реконструкцию автотрассы «Таврида» протяженностью 250 километров губернатор Сергей Аксенов хочет получить почти 150 миллиардов. Кстати, в отличие от прочих мегапроектов, существующих лишь на бумаге, он уже реализуется — первая очередь маршрута «Керчь — Симферополь» должна быть запущена в декабре нынешнего года.

Такие проекты нужны только подрядчикам

«СП»: — Последние месяцы отметились резкой активизацией региональных элит по продвижению своих мегапроектов. С чем это связано? Неужели губернаторы не понимают, что в стране не 2007 тучный год, и переизбытка денег в бюджете нет?

— Губернаторы берут пример с президента. Если денег на пенсии нет, зато есть деньги на олимпиады и чемпионаты мира, на Сирию и Центрально-Африканскую республику, то почему бы деньгам не найтись и на очередные стройки века, — говорит старший научный сотрудник Института экономической политики Сергей Жаворонков . — Почему бы, например, не воплотить в жизнь проект «Единой России» 2002 года по строительству скоростной трассы в Анадырь?

Главный интересант этих мегапроектов — подрядчики, и их не волнует, что подобные проекты не окупятся никогда, а, напротив, потребуют еще дополнительных денег на их содержание. Но, безусловно, проекты с триллионными сметами — это не уровень губернатора. Губернаторы тут играют «в пас» с федеральными чиновниками и с потенциальными спецподрядчиками этих проектов.

«СП»: — Многие из предложенных мегапроектов (например, по строительству трассы из Кисловодска в Сочи) появились еще в советские времена. В советские годы начинали строить метро в Красноярске, Омске, Новосибирске, а потом бросили… Неужели, думаете, такие проекты, просчитанные еще советскими экономистами, не будут иметь мультипликативного эффекта?

— Для экономики регионов эффект таких мегапроектов будет исключительно краткосрочный — занятость, субподряды на время строительства. Вот, скажем, расширить новосибирское метро было бы безусловно полезно для жителей города, и намного полезнее не нужных гражданам мостов на Сахалин. Но мультипликативного эффекта там не будет! Или, скажем, проект «Северного морского пути», который нужен только одной структуре, «Ямал СПГ», на много лет вперед освобожденной от налогов и экспортных пошлин. Так в чем его выгода для государства, не вполне ясно.