Ещё
Кабмин РФ включил в схему планирования строительство дороги в обход Нижнекамска и Челнов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Кабмин РФ включил в схему планирования строительство дороги в обход Нижнекамска и Челнов 

Прайм 15 часов назад
Фото: Реальное время
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ включило в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения строительство автодорожного обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
"Подписанным распоряжением обходы Нижнекамска и Набережных Челнов включены в схему территориального планирования, что необходимо для принятия правовых решений в сфере земельных отношений, а также решений о разработке документации по планировке территории и выдаче разрешений на строительство", — говорится в справке к документу.
Отмечается, что схема территориального планирования РФ в области федерального железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и автомобильных дорог федерального значения утверждена распоряжением правительства в 2013 году.
Строительство обхода реализуется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы», предусматривающей строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа.
В справке к документу также указано, что схемой территориального планирования предусмотрено строительство причальных сооружений Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения в северной части Обской губы Карского моря грузооборотом 140 тысяч тонн в год в рамках комплексного плана по развитию производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал.
Прайм: последние новости
Патрушев заявил о высоком уровне износа объектов ТЭК в центральной России Fitch повысило рейтинг "Русгидро", прогноз стабильный Российский бизнес видит большой потенциал рынка Аргентины
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия жестко ответит США на пошлины15
Час Х: первые санкции накрыли Иран53
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала252
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей57
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье1
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение