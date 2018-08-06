При реконструкции трассы М7 построят дорогу в обход Нижнекамска и Челнов

Премьер-министр РТ Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 2 августа №1610-р об изменениях в схеме территориального планирования.

Согласно им, в рамках реконструкции трассы М7 «Волга» появится дорога в обход Набережных Челнов и Нижнекамска. Судя по документу, строительство обходазатронет Мамадышский, Нижнекамский, Тукаевский и Заинский районы республики.

Минтрансу поручено внести соответствующие изменения в карту.

Поясним, что схема территориального планирования была утверждена пять лет назад. Государственной программой «Развитие транспортной системы» предусмотрены строительство и реконструкция трассы М-7 «Волга» (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа).