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При реконструкции трассы М7 построят дорогу в обход Нижнекамска и Челнов
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При реконструкции трассы М7 построят дорогу в обход Нижнекамска и Челнов 

АиФ Казань 9 часов назад
Фото: АиФ Казань
Премьер-министр РТ Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 2 августа №1610-р об изменениях в схеме территориального планирования.
Согласно им, в рамках реконструкции трассы М7 «Волга» появится дорога в обход Набережных Челнов и Нижнекамска. Судя по документу, строительство обходазатронет Мамадышский, Нижнекамский, Тукаевский и Заинский районы республики.
Минтрансу поручено внести соответствующие изменения в карту.
Поясним, что схема территориального планирования была утверждена пять лет назад. Государственной программой «Развитие транспортной системы» предусмотрены строительство и реконструкция трассы М-7 «Волга» (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа).
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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