В Выборге открыли путепровод на перегоне Выборг-Таммисуо.

В честь 91-го дня рождения Ленинградской области в Выборге открыли новый путепровод на перегоне Выборг-Таммисуо.

Старт рабочему движению по виадуку дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Путепровод отличается тем, что полностью пролегает через скалы. Для его строительства была задействована техника взрыва горных пород. Переключение движения транспорта на виадук позволит закрыть три действующих железнодорожных переезда: машины не будут стоять в пробках, ожидая проезда товарных и пассажирских поездов.

Учитывая близость объекта к жилому массиву, для комфорта жителей на путепроводе установлены шумозащитные экраны.

Заказчиком строительства объекта выступал ГКУ «Ленавтодор». Стоимость возведения путепровода составила 900 млн рублей. День выделялись из федерального и регионального бюджетов.