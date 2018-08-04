Подмосковным многодетным выделили земли на болоте, по которому должна пройти трасса

Многодетным семьям Щелковского района Подмосковья получили от государства непригодные для жилья земли, как сообщает общественная организация «Гражданский патруль». Семьи получили земельные наделы под строительство на заболоченных территориях.

Земельные наделы, выделенные государством три года назад в Головино, Афанасово, Больших Петрищах, Фряновском, Новопареево, Аксиньино, Второй Алексевке, Огудневском и прочих населенных пунктах несколько не оправдали ожиданий своих получателей. Добраться до участков трудно даже в сухую погоду, а в дожди добраться до дома просто невозможно.

Полторы тысячи многодетных семей оказались в заложниках ситуации. Инфраструктуры в этих местах нет, как и транспортной доступности, на участках нет электричества и воды.

Два года назад была утверждена схема территориального развития, которая предполагает строительство трассы регионального значения, из-за чего некоторые собственники получили отказы в разрешении на строительство.

На строительство дорог в местности, где выдали участки многодетным семьям, пока не выделили средств из бюджета. Люди бросают машины на полпути к дому и ходят пешком, сами вывозят песок и пытаются как-то улучшить дорогу с помощью битого кирпича. Многие пытаются избавиться от земель, то участки в таких местах очень трудно продать.

Местные жители жалуются, что на территории есть заросли борщевика, вода на участках стоит до середины лета, гниют культурные растения, по ночам квакают лягушки.

“Гражданский патруль” обратился в Щелковскую прокуратуру с просьбой провести проверку — там пообещали разобраться с ситуацией.