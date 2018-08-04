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БК WINLINE возвращает приветственный бонус до 100 000 рублей
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БК WINLINE возвращает приветственный бонус до 100 000 рублей 

Vprognoze.ru 14 часов назад
Фото: Vprognoze.ru
Чемпионат мира-2018 завершился, но большой футбол продолжает радовать всех любителей игры миллионов. Так, букмекерская компания WINLINE рада сообщить, что РАЗГРОМНЫЙ БОНУС ВОЗВРАЩАЕТСЯ! WINLINE готов подарить 100 000 рублей на ваши ставки. Однако, предложение ограничено и стоит торопиться. Для того, что получить бонус нужно пройти регистрацию в букмекерской компании. В течение 24 часов с момента регистрации нужно пополнить игровой счет. БК WINLINE удвоит сумму первого пополнения счета. Сумма бонуса не может превышать 100 000 рублей. Отмечается, предложение действительно только для одного счета, адреса, ip-адреса, номера банковской карты. Для того, чтобы вывести средства требуется выполнить все условия акции, с которыми можно ознакомиться на сайте букмекерской компании WINLINE. Спеши забрать свой разгромный бонус. Предложение ограничено!
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