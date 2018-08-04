Путин подписал закон о контроле за расходами бывших чиновников

Документы опубликованы на портале правовой информации. Эти поправки были частью пакета законопроектов о борьбе с коррупцией, который президент внес в Госдуму весной.

Так, генпрокурор и подчиненные ему прокуроры смогут отслеживать расходы госслужащих даже после их увольнения — в течение полугода. Перечень таких должностей дополнен должностью атамана войскового казачьего общества.

Кроме того, теперь законодательство позволит взыскивать в казну вместо имущества эквивалентную сумму в деньгах, если такое обращение было наложено судом. Также устанавливается трехлетний срок давности для применения взысканий с лиц, которые нарушили антикоррупционное законодательство.

Наконец, главы Банка России , Пенсионного фонда, Фонда социального страхования , ФФОМС, госкорпораций и другие лица, перечень которых определяет президент, смогут получать от банков справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц, если эти документы понадобились в ходе антикоррупционной проверки. Эту информацию нельзя будет никому передавать.

Еще один документ предполагает, что дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, а также за неисполнение обязанностей в рамках антикоррупционного законодательства теперь могут применить в течение трех лет со дня совершения проступка. Сюда не включено время производства по уголовному делу.