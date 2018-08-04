44 млн рублей «серой» зарплаты ударят по карману 659 курганцев

Только на пяти предприятиях Кургана, которые находятся в состоянии банкротства, Прокуратурой города зафиксирована задолженность перед уволенными и сокращенными сотрудниками в размере 43,9 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в этот объем невыплаченной зарплаты вошли только суммы по «серым схемам», когда оплата труда производилась не по трудовым контрактам и штатному расписанию, а в «конвертах» без надлежащего юридического оформления (латентная зарплата). Взыскание такой задолженности осложнено процессуально, особенно на стадии, кода банкротящееся предприятие не ведет хозяйственную деятельность, а расчет с кредиторами осуществляется в соответствии с «очередями» погашения долгов. В сложной ситуации, как сообщает Прокуратура города, оказались 659 работников.

По данным Единого Федерального реестра сведений о банкротстве, в Кургане эту стадию, в частности, проходят — ООО «Завод каркасно-панельного домостроения», ООО «УК „Новый город“.