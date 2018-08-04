Центр Чистополя отремонтируют за счет Москвы и Нового банка развития БРИКС 

Министерство культуры России запускает программу восстановления центров малых исторических городов страны. Одним из ее участников станет Чистополь. О предстоящей работе в субботу, 4 августа в рамках встречи с журналистами рассказал министр культуры России Владимир Мединский. «Мы надеемся в 2019 году (запустить программу), — сообщил Мединский. — Это пять-шесть городов: Выборг, Суздаль, Чистополь в Татарстане и ряд других». По словам министра, согласование программы продолжалось последние шесть лет. А ее реализация займет, по меньшей мере, пятилетку. Партнером проекта станет Новый банк развития БРИКС. Часть средств выделят из федерального бюджета. Заемные средства составят 90 процентов сметы, остаток найдут в казне. Общую стоимость программы Мединский не назвал, однако известно, что на один только город Выборг выделят порядка $50 миллионов. Конкретные сроки начала работ зависят от наличия проектно-сметной документации в городах участниках. В высокой степени готовности проекты Выборга, потому там начать работу будет проще, объяснил Мединский. По другим городам пока нет понимания. Кстати, в мае этого года министерство уже анонсировало сотрудничество с Новым банком развития БРИКС, отмечая, что партнер готов выделить $220 миллионов на проект «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений». Правда, тогда, как участников такого сохранения и развития, называли девять городов. Помимо перечисленных выше, речь шла о Торжке, Гороховце, Ростове, Старой Руссе, Тутаеве и Арзамасе.