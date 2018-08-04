Подмосковные власти обозначили сроки истребления борщевика в регионе

На это потребуется минимум три года, а максимум семь. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин в кулуарах Третьего всероссийского фестиваля сыра в Истринском районе, передает ТАСС.

«Это не простое растение, за один год оно не уничтожается… Мы сейчас говорим о сроке не менее трех лет. Семена борщевика в ряде случаев прорастают в течение 5-7 лет после попадания в почву», — рассказал Разин.

Он добавил, что в 2018 году будет выделено не менее 54 млн рублей из областного бюджета на субсидии для владельцев частных земельных участков на борьбу с борщевиком.

Борщевик — ядовитый сорняк, способный вызвать воспаление кожи. На территории Подмосковья в конце 2017 года было выявлено более 32 тыс. га, заросших этим растением. В Московской области с 2018 года начали реализовывать первую в России программу по борьбе с борщевиком. На соответствующие мероприятия в течение текущего года планируется потратить 300 млн рублей из областного бюджета.