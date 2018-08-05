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Первый 1 млн тонн зерна намолотили в Орловской области
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Первый 1 млн тонн зерна намолотили в Орловской области 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 5 августа. Аграрии Орловской области побили собственный рекорд прошлого года: по данным на 4 августа намолотили 1,2 млн т зерна, это в 3,2 раза больше, чем на ту же дату прошлого года. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Несмотря на трудности, связанные с погодными условиями, сегодня орловские аграрии намолотили первые 1,2 млн т зерна. Это на неделю раньше и в 3,2 раза больше, чем на аналогичную дату 2017 года", — сказали в пресс-службе.
Больше всего удалось собрать в Ливенском районе — 160,5 тыс. т, Орловском — 93,5 тыс. т, Покровском — 87,5 тыс. т. Сейчас аграрии работают в основном на пшеничных полях. Из общего объема собранного зерна почти 1,0 млн т — зерно пшеницы, убранной на 52% площадей.
В связи с частыми дождями проходит уборочная кампания сразу нескольких культур. Так, уже удалось намолотить более 120 тыс. т ячменя, 27,4 тыс. т гороха, 5,2 тыс. т овса. Однако из-за июньской засухи урожайность ниже, чем в прошлом году.
Ранее зампред правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов заявлял ТАСС, что в 2018 году планируется собрать порядка 2,5 млн т зерна. Показатель 2017 года — 3,1 млн т.
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