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Тамбовская область ведёт с площадками по ICO переговоры о выпуске первых земельных токенов
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Тамбовская область ведёт с площадками по ICO переговоры о выпуске первых земельных токенов 

Прайм 8 часов назад
МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Тамбовская область ведёт переговоры с организациями, занимающимися первичным размещением токенов (ICO), о выпуске первых земельных токенов, сообщил РИА Новости губернатор Александр Никитин.
"Если говорить о текущей ситуации, сегодня мы ведём переговоры на площадке Торгово-промышленной палаты России с организациями, которые занимаются ICO", — сказал Никитин.
Он пояснил, что речь идёт о выпуске токенов.
"О наполнении, об обеспечении их земельными ресурсами, В технологическом плане все нюансы, тонкости мы отрабатываем", — сказал глава региона.
Губернатор добавил, что проект пока находится в рабочей стадии. По его словам, параллельно анализируется правовое поле, поскольку существуют ограничения оборота земель, и проект должен соответствовать федеральному законодательству.
Никитин также отметил, что переговорам с организациями, занимающимися ICO, уделяется особое внимание, поскольку «тема потенциально очень интересна и вызывает соответствующую реакцию у профессионалов».
Он добавил, что таких организаций немного — две-три площадки, и у них разные условия.
"Сегодня мы ведём переговоры с теми площадками, у которых есть собственный интерес к этому. Для нас это важный индикатор, что проект реальный", — пояснил губернатор.
Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. Один из проектов дает определение «цифровым финансовым активам», относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа в России.
Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или другое имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.
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