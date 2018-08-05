Стоимость ремонта сквера «Волна» в Уфе оценена в 55,8 млн рублей

Управление по обеспечению жизнедеятельности мэрии Уфы планирует заключить контракт на сумму 55,8 млн рублей на ремонт сквера «Волна» в микрорайоне Затон с ООО «Уралагротехсервис». Компания выиграла аукцион, состоявшийся 2 августа. Решения опубликованы на сайте госзакупок. Работы, согласно документации, выполнят до 1 ноября этого года. Финансирование — из бюджета Уфы, также предусмотрено софинансирование из бюджета РФ — 46,6 млн рублей, из бюджета Башкирии — 9,1 млн В сквере планируется обновить ограждение, асфальтовое покрытие, велодорожки, благоустроить и озеленить территорию.

Напомним, 18 марта этого года сквер «Волна» стал одним из двух победителей рейтингового голосования горожан. За данный проект проголосовали более 80 тысяч человек. Первое место занял парк «Кашкадан», набравший более 100 тысяч голосов.

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