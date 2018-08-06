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В уфимском сквере «Волна» появятся велодорожки
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В уфимском сквере «Волна» появятся велодорожки 

Собака.ru 10 часов назад
Фото: Собака.ru
Парк отремонтируют за 55,5 миллионов рублей. В Уфе определили подрядчика, который займется капитальным ремонтом сквера «Волна». Стоимость работ новый подрядчик определил в 55,5 миллионов рублей. Ремонт начнется, как только с победителем аукциона заключат контракт, а все работы должны завершить не позднее 1 ноября. Предполагается полностью отремонтировать ограждения парка, обновить дорожки в сквере и проложить новую — специально для велосипедистов. В сквере появятся 20 скамеек и урн, тренажерная и детская площадка. В стоимость работ также входит ремонт военной техники и постамента.
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