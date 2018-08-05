Джордж Сорос: кто организовал большинство экономических кризисов

О его долгой жизни известно много: за свои восемьдесят с небольшим он уже успел разрушить несколько экономических систем и заработать на этом миллиарды. Однако его биография тщательно скрывает его настоящую личность.

Генетика зовёт

Дьёрдь Шорош родился в 1930 году в интеллигентной семье состоятельных евреев в Венгрии, Будапеште. История его рождения с самого начала окутана финансовой романтикой: мать-искусствовед с пелёнок прививала мальчику любовь к искусству, а отец — любовь к деньгам. Сам Сорос часто вспоминал, что отец, Тивадор Шорош, был финансистом по профессии, но никогда не уделял ей много времени. Купюры будто сами плыли в карман семьи Шорош: «Мой отец не работал, он просто делал деньги». Отца Джордж просто обожал и мечтал быть во всём на него похожим, хотя многие считали его пронырой. В семье даже ходила легенда, что в 1944 году отец поставил на поток печать фальшивых паспортов, которые он за крупные суммы продавал богатым евреям, а бедным просто дарил. Стремясь быть похожим на своего отца, Джордж начал сколачивать свои капиталы уже в школьные годы. Там он за умеренные деньги продавал самодельные газеты, которые лично писал и рисовал. Эту историю очень любят политтехнологи Сороса. В ней прекрасно всё: с одной стороны, общественность верит, что у Сороса просто какая-то чудесная генетическая предрасположенность к обращению с деньгами и, главное, к их приумножению. С другой стороны, доверчивые вкладчики думают, что Джордж Сорос удивительным образом умеет добиваться своего и по-настоящему делать деньги буквально из нуля, сначала продавая газеты, а затем — ворочая миллиардами.

Как обвалить британскую биржу

Всемирную известность Сорос завоевал благодаря жуткому обвалу британской биржи 16 сентября 1992 года. Напомним, что тогда стоимость фунта стерлингов, будучи и так плачевно низкой, упала на несколько пунктов и автоматически выбыла из Европейского механизма валютных курсов (МВК) Европейской валютной системы (ЕВС). Практически 3,3 миллиарда фунтов попросту утекли из государственного бюджета. Человек, который стоял за всем этим — Джордж Сорос: он попросту обвалил британскую биржу путём спекулятивных махинаций. Казалось бы, что этот явно негативный факт биографии должен был оттолкнуть финансовых партнёров от сотрудничества с Соросом. Однако грамотные политтехнологи объясняют и это. Оказывается, Джордж Сорос был недружелюбно встречен западным миром. Первое время он ютился в квартире у своих земляков и нанимался на работу то официантом, то носильщиком, а иногда и вовсе «завидовал уличной кошке, которая глодала селёдку». Параллельно с учебой в Лондонской школе экономики Джордж по ночам работал и с трудом сводил концы с концами, а потом продавал дамские сумочки, пытаясь выжить в большом городе. Сам Сорос о британском периоде и своей нищете всегда вспоминал, как о перспективном кошмаре. «Ну вот, я опустился на самое дно. Отсюда можно двигаться только наверх». Добродушные граждане могут посочувствовать Соросу и даже «оправдать» его деятельность в отношении Великобритании. Действительно: эта страна не приняла юного амбициозного финансиста, оставив его на пороге нищеты, поэтому он и мстил Британии через историю с биржей и спонсированием отмены Brexit. Так работает человеческая психология: в норме мы никогда не предполагаем, что человек может быть подлецом и стараемся его внутренне оправдать. Особенно это касается людей, с которыми мы намерены сотрудничать.

Верный и преданный?

Особым отличием Джорджа Сороса от других миллиардеров и воротил большого бизнеса является его «потрясающая верность» женщинам. Со своей первой женой он прожил 23 года. Второй брак Сороса продлился 22 года. Недавно миллиардер стал мужем в третий раз. С одной стороны, может показаться, что Сорос верен и предан своим женщинам, как благородный дог. Согласно надеждам политтехнологов, такой человек не вызовет никаких подозрений: он бережно относится к сердцам своих милых дам, а значит, и к вкладам будет относиться так же. Однако на самом деле Сорос не был ни верным, ни праведным. Например, СМИ тщательно скрывают факт бурного романа финансиста с 55-летней королевой Иордании Нур, с которой он встречался год. Но скандал с бразильской актрисой Адрианой Феррейр в 2001 году невозможно было скрыть: тогда любовница потребовала компенсацию в 50 миллионов долларов за побои, ложь и грубое к себе отношение.

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