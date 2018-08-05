Ответят за всех: жители Краснодара продолжают жить без горячей воды

Как отмечают краснодарцы, в последнее время в городе устоялась практика, при которой в дома прекращают поставлять ту или иную услугу.

Так, на протяжении недели не было горячей воды в доме 184 по улице 40-летия Победы (сразу в трех корпусах — прим. «ФедералПресс» ). Причиной этому стала якобы задолженность перед ресурсоснабжающей компанией.

Стоит отдельно отметить, что подавляющая часть жителей указанных домов своевременно и регулярно вносила плату за поставляемые ресурсы, а действующим законодательством не предусмотрено прекращение предоставления услуги всему дому в целом.

Аналогичная ситуация сложилась в доме 94 по улице Котовского. На протяжении недели из обоих кранов течет только холодная вода.

«На общем собрании жильцов дома 94 по улице имени Котовского было принято решение выйти из ГУК-Краснодар и создать ТСЖ «Лотос». По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, с марта по июнь ТСЖ накопило долги перед «АТЭКом» на сумму свыше 200 тыс. руб., после чего дом был отключен от горячего водоснабжения. АТЭК предложил ТСЖ подписать соглашение о реструктуризации долга и внести первый взнос на погашение долга в размере 60 тыс. руб. После чего горячее водоснабжение в доме будет восстановлено», — прокомментировали «ФедералПресс» в администрации Краснодара.

Жители отмечают, что под санкции попали все собственники, включая тех, кто не имеет каких-либо задолженностей по оплате коммунальных услуг — о чем есть соответствующие квитанции.

«В соответствии со 190-ФЗ от 27.07.2010 года, ограничение подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям, не исполняющим своих обязательств по оплате потребленных тепловой энергии (мощности), теплоносителя, не должно приводить к изменению поставок тепловой энергии иным потребителям (п. 4, ст. 22 — прим «ФедералПресс»). Иными словами, исключается приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг потребителям, добросовестно исполняющим свои обязательства по оплате коммунальных услуг (п. 29 — прим. «ФедералПресс»), — отмечают юристы на основании судебной практики.

На данный момент жители сразу нескольких улиц готовят коллективные жалобы на имя главы Краснодара, а также прокурора города.