Проект развития набережной в бухте Фёдорова не включили в новый градостроительный план

Об этом рассказал командор яхт-клуба «Семь футов».

Проект развития набережной в бухте Фёдорова, предполагающий отсыпку части акватории для создания городской набережной, не вошел в новый градостроительный план Владивостока. Об этом в интервью агентству PrimaMedia рассказал командор яхт-клуба «Семь футов» Михаил Ермаков

— Мы заручились поддержкой неравнодушных людей, готовых вложиться финансово в это строительство. Решили, что это будет такой подарок городу, прекрасно понимая, что вложенные средства окупятся в лучшем случае только через 30-35 лет. И столкнулись с непониманием жителей Эгершельда, дескать, богатые хотят понаставить свои яхты и лишить пляжа простых людей.

В конце декабря прошли еще одни слушания, где я снова рассказал о проекте и ответил на вопросы жителей и общественников. Большинством голосов проект набережной был поддержан и принят. А спустя три месяца появился новый градостроительный план, но новой набережной в нем не оказалось. Это означает, что нас снова вынуждают обивать пороги, просить, договариваться. Мы оказались, что называется, меж двух огней. Пришли к согласию с жителями района, развеяв их сомнения в том, что мы якобы хотим захватить землю и закрыть доступ к морю.

Территория яхт-клуба была всегда открыта для свободного посещения, ограничения в передвижении касаются лишь той части яхт-клуба, где расположены гидротехнические сооружения, пирсы. Здесь гулять небезопасно, охранникам яхт-клуба не раз приходилось спасать и детей, и взрослых, упавших в воду. Совсем другое дело — договариваться с властями. В этом случае как будто срабатывает принцип: если кто-то стремится сделать хорошее дело для горожан, то Баба-Яга будет против.

О проекте благоустройства

Ранее сообщалось, что планируется отсыпать искусственный земельный участок площадью 1,5 га в районе бухты Федорова. Об этом говорилось в положении извещения о проведении аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка, опубликованном в «Приморской газете» 22 марта 2017 года.

Искусственный земельный участок предполагается в целях строительства и дальнейшей эксплуатации зоны отдыха с объектами физкультурно-оздоровительного, спортивного и туристического назначения и благоустройства.

Искуственно-создаваемый земельный участок (далее — ИЗУ) планируется в качестве логичного продолжения существующего яхт-клуба «Семь футов», в том числе с точки зрения композиции морского фасада г. Владивостока, говорится в документе.

Использование земельного участка планируется в соответствии с категорией земель населённых пунктов, а также градостроительными регламентами, установленными для зоны объектов отдыха, спорта, туризма и развлечений (Р-2).

Объекты капитального строительства, для размещения которых создаётся искусственный земельный участок:

— прогулочная набережная, входящая в состав объектов яхт-клуба «Семь футов»; — вторая очередь развития яхт-клуба «Семь футов».

Завершить работы по созданию искусственного земельного участка (намыв, отсыпка грунта или проведение работ с использованием иных технологий) планировалось не позднее 30.06.2019.