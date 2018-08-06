УФАС Москвы возбудило дело в отношении телеканала «XXI» по жалобе Роскомнадзора

«Роскомнадзор предоставил антимонопольному ведомству видеозапись эфира телеканала «XXI», где перед показом рекламы была продемонстрирована заставка, содержащая на синем фоне изображение «XXI», при этом надпись «реклама» отсутствовала», — говорится в сообщении.

В соответствии с частью 1 статьи 14 закона о рекламе, прерывание телепрограммы или телепередачи для демонстрации рекламы, должно предваряться сообщением о последующей трансляции рекламы, за исключением прерывания спонсорской рекламой.

Московское УФАС возбудило дело в отношении телеканала «XXI». Рассмотрение дела назначено на 23 августа. В случае если нарушение будет доказано, администрация телеканала может получить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.