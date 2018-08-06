Ещё
УФАС Москвы возбудило дело в отношении телеканала «XXI» по жалобе Роскомнадзора
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.69
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.15
–0.12 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

УФАС Москвы возбудило дело в отношении телеканала «XXI» по жалобе Роскомнадзора 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
В Московское УФАС России поступило заявление от управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ЦФО на телеканал «XXI», который нарушил рекламное законодательство, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.
«Роскомнадзор предоставил антимонопольному ведомству видеозапись эфира телеканала «XXI», где перед показом рекламы была продемонстрирована заставка, содержащая на синем фоне изображение «XXI», при этом надпись «реклама» отсутствовала», — говорится в сообщении.
В соответствии с частью 1 статьи 14 закона о рекламе, прерывание телепрограммы или телепередачи для демонстрации рекламы, должно предваряться сообщением о последующей трансляции рекламы, за исключением прерывания спонсорской рекламой.
Московское УФАС возбудило дело в отношении телеканала «XXI». Рассмотрение дела назначено на 23 августа. В случае если нарушение будет доказано, администрация телеканала может получить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.
РИАМО: последние новости
Центр производства косметической продукции построили в Дмитровском округе Физкультурно‑оздоровительный комплекс «Олимп» откроется в Солнечногорске в январе 2019 г Предприниматели из Москвы смогут подать онлайн‑заявку на получение займа до 100 млн руб
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени104
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение