В Псковское УФАС поступило 16 жалоб на действия УГХ 

В последнюю неделю июля в Псковское УФАС поступило 16 жалоб на действия Управления городского хозяйства администрации города Пскова. Все они касались организации и проведению открытых конкурсов на право заключения договоров управления несколькими многоквартирными домами: на улице Шестака, 11, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, улице Майора Доставалова, 10, 12, улице Генерала Маргелова, 23. Все жалобы пришли от управляющих компаний Пскова: ЖЭ (К) О №14, ЖЭУ «Псковское» ООО «ГУЖФ», ООО «Девятый район», ООО «Управляющая компания „Новый мир“. Основаниями для жалоб послужили многочисленные грубые нарушения со стороны УГХ по организации и проведению 5-ти открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на право заключения договоров управления многоквартирными домами. Комиссия УФАС установила следующие нарушения: проведение конкурсов в отсутствие на то законных оснований, предусмотренных действующим законодательством и нормативно-правовыми актами; проведение конкурсов с нарушением сроков; нарушение сроков размещения на официальном сайте torgi.gov.ru протоколов вскрытия конвертов, протоколов рассмотрения заявок и протоколов конкурса; неправомерный отказ в допуске на участие в открытых конкурсах одного из заявителей; проведение конкурсов организатором торгов, не предусматривало подачу ценовых предложений и не соответствовало действующему законодательству, что является нарушением и устраняет состязательность при проведении конкурсов; критерием признания победителем конкурса стал тот факт, что заявка одной из управляющих компаний подана первой, при этом, ни в извещении, ни в конкурсной документации не установлен такой критерий определения победителя и так далее. Одна из компаний заявила, что вообще имеет договор с собственником (Министерством обороны РФ) на управление этими домами до 2020 года и не понимает цель проведения конкурса. Представители УГХ не смогли прояснить ситуацию, никто также не в курсе, на каком основании взымаются платежи с жильцов, счета с НДС и так далее. Все конкурсы на право заключения договоров управления несколькими многоквартирными домами управлением были аннулированы, виновные будут оштрафованы.»Но это же не главное, мы намерены разобраться во всей ситуации — кто взимает деньги с жильцов, на каком основании, причем там НДС и физические лица, странный договор управляющей компании с одним из жильцов. Вопросов больше, чем ответов. К сожалению, уполномоченный орган «как с луны», ничего не может пояснить» — заявила глава регионального УФАС Ольга Милонаец.