Россиян отравят по-новому: чем обернется запрет на возврат продуктов

Парламентарии решили оздоровить отношения производителей, торговцев и покупателей. Запрет возврата скоропортящегося не проданного товара обратно его создателю успешно прошел первое чтение в нижней палате. Правда, такая благая инициатива, призванная обязать розничных продавцов самостоятельно утилизировать продукт с истекшим сроком годности, влетит ретейлерам в копеечку. Избегать финансовых потерь торговые сети будут как за счет увеличения цен и сокращения ассортимента, так и переработки негодных продуктов для их последующей продажи в отделах кулинарии.

Как известно, лето — это не только большие предложения на продуктовых прилавках свежих овощей и фруктов, но и сомнительный соблазн сплавить уже подпорченный продукт рассеянному клиенту. Ни для кого не секрет, что товары под воздействием высоких температур портятся быстрее — и после их потребления повышается вероятность пищевого отравления.

Многие уверены, что влиянию времени и температур подвержены только сезонные продукты — ягоды, фрукты и овощи, страны-производители которых давно внушают сомнения. Большинство других продовольственных товаров — молочных, мясных, рыбных и даже хлеб — также не могут уберечься от такой неприятности. Причем последствия от их потребления могут носить очень серьезный характер: например, диетические куриные яйца можно хранить вне холодильника не более недели. Если вовремя не проверить дату изготовления, то неизбежны страшные кишечные заболевания — вплоть до сальмонеллеза. Как утверждают исследователи, на начало 2000-х проблемы с кишечником возникали у 70% российского населения. В 2010-х положение не исправилось. По данным Федерального центра гигиены и эпидемиологии, заболеваемость острыми кишечными инфекциями в нашей стране с 1997 по 2015 год выросла с 600 тыс. до почти 800 тыс. человек взрослого населения, а в возрасте до 17 лет с такими неприятностями теперь сталкиваются около 540 тыс. детей, тогда как десять лет назад это число едва превышало 300 тыс.

Причиной такого тренда, как полагают эксперты, является изменение политики сбытовых сетей — магазинам невыгодно избавляться от просроченных продуктов путем утилизации, поэтому они пускают ее на ингредиенты для фастфуда, невзирая на то, что их употребление смертельно опасно для жизни.

Депутаты Госдумы решили изменить положение дел и обезопасить потребителей с помощью запрета на возврат нереализованных продуктов изготовителю. Этот документ был внесен в Госдуму 16 января и принят в первом чтении 24 июля. Инициаторами поправок стали вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая и первый зам. председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский

Купил, не продал и вернул

Алчность и чувство абсолютной безнаказанности привели к тому, что розничные торговцы стали приобретать у изготовителей необоснованно крупные объемы товара, не руководствуясь анализом продаж. Не сумев вовремя реализовать скоропортящийся продукт — будь то, например, мясо или хлеб, они без зазрения совести отправляют его обратно аграриям, что последним кажется не вполне справедливым.

Логично было бы предположить, что в таком случае потребители вправе поступать аналогичным образом — купил батон нарезного, не успел съесть до истечения срока годности, вернул обратно ретейлеру — пусть тот сам разбирается. Но нет. Продавец на это не пойдет. Вот и приходится производителям уничтожать свой товар за свои же деньги. В результате от финансовых потерь страдают как изготовители, так и рядовые потребители, поскольку в дальнейшем затраты на утилизацию закладываются в конечную стоимость продукта.

Законотворцы отмечают, что запрет на возврат поможет обеим сторонам, страдающим от некорректной деятельности торговых сетей. Добросовестные отечественные изготовители снимут с себя риски за непроданную ретейлерами продукцию, а покупатели сохранят как деньги, так и здоровье. Пока же еще неотредактированный закон разрешает продавцам и поставщикам заключать договоры, согласно которым возможен возврат продуктов только при условии, что это выгодно обеим сторонам. С принятием поправок торговые сети и поставщики будут уравнены в правах.

Действующая практика дискриминирует исключительно отечественных производителей, считают инициаторы поправок. Они убеждены, что местных изготовителей держат в заведомо худших условиях по сравнению с иностранными поставщиками, работающими с розничными сетями полностью на безвозвратной основе по всем видам продовольственных товаров.

Из протокола совещания «О совершенствовании Федерального закона „Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ“ следует, что применяемая торговыми сетями практика возврата нереализованных продуктов прямо противоречит нормам международного права, в том числе Конвенции ООН о договорах купли-продажи товаров, а также технического регламента Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“.

Напомним, что активная полемика по этому вопросу началась с хлеба, о проблемах с возвратом которого заявили производители. Весной 2017 года Ирина Яровая заявила, что потери „нашей основной отрасли“ — хлебопечения — 60 млрд рублей в течение последнего времени.

Ранее, в конце 2016 года, ретейлеры пытались самостоятельно договориться с поставщиками. Так, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подписала меморандум между представителями розничной торговли и изготовителями хлебобулочной продукции. Однако соглашение позволило добиться практически нулевых возвратов.

Россиянам обновят рацион

Эксперты не исключают, что запрет на возврат продуктов приведет к тому, что представители розничной торговли придумают новые способы так называемого безотходного заказа. Иначе говоря, они продолжат закупать у производителей большие объемы продукции, а непроданный товар с уже истекшим сроком годности реализуют иным способом, избежав затрат на утилизацию. Уже сейчас они не брезгуют пустить подпорченные продукты на переработку, чтобы потом использовать их в качестве ингредиентов для фастфуда. Есть и другой способ превратить утиль во внешне вполне съедобную продукцию. Испорченный товар моют, сушат и вновь выставляют на магазинные полки, предварительно приклеив этикетку с новым сроком хранения.

»С одной стороны, отельные продуктовые сети и магазины будут закладывать в цены на товары расходы на утилизацию испорченных продуктов, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский . — С другой — не исключено продолжение махинаций со сроком годности».

Конечным потребителям запрет возврата непроданного товара принесет немало неприятностей, убежден ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман . «Прежде всего торговые сети будут стремиться ограничить закупки свежих скоропортящихся продуктов у производителей, предпочитая товары с длительными сроками хранения. Это очень сильно снизит ассортимент, возможности выбора покупателей, — отмечает эксперт. — Кроме того, окажется велик соблазн продлевать сроки продажи продуктов в ущерб покупателям». Допустим, ретейлер не успел реализовать партию хлеба. В следующий раз этот магазин может уменьшить закупки свежего продукта, пока не продаст предыдущую партию.

Есть и другая крайность. «Торговая сеть станет изначально заказывать меньше продуктов, чтобы гарантированно их продать. Это чревато тем, что может привести к дефициту, подзабытому с советских времен», — продолжил эксперт. К слову, сокращение объема закупок в конечном счете рискует привести к снижению товарооборота производителей и росту себестоимости продукции. Более того, существует серьезная угроза того, что дополнительные затраты на утилизацию непроданных товаров и потери от невозврата приведут к повышению цен — за счет потребителей продавцы будут компенсировать снижение доходов.

С этим утверждением согласна член Торгово-промышленной палаты Анна Вовк. По ее словам, утилизация товаров уже сейчас включена в стоимость продуктов. Только цену вынуждены накручивать производители, а не продавцы. Правда, по словам Анны Вовк, до дефицита продуктов на полках магазинов вряд ли дойдет. «Торговым сетям придется более качественно планировать закупки. В первую очередь в отношении заказов скоропортящихся продуктов, поставки которых идут на регулярной основе, — уточняет эксперт. — В любом случае товар на полках обновляется, и это не зависит от того, возвращаются ли остатки производителям или просто все разбирают».

Мелким производителям — большое будущее

Существует и обратная сторона медали. По словам Ивана Капустянского, в борьбе за клиента крупные розничные сети, возможно, не будут увеличивать стоимость продукции, а станут устраивать маркетинговые акции и распродажи товаров, срок годности которых подходит к концу. В результате пострадают поставщики, которым придется ограничивать свои производственные мощности.

Правда, и другие варианты реализации просрочки в обход закона исключать нельзя. По словам Анны Вовк, подобная практика встречается уже сейчас: продукты с подходящим к концу или с истекшим сроком годности ретейлеры нередко направляют в кулинарию. Впрочем, эта претензия скорее не к тому, кто должен утилизировать не годную в употребление продукцию, а к соответствующим службам, которые осуществляют контроль, ведь закрывать наклейками магазинов заводскую маркировку запрещено. «Производители, которые вынуждены принимать просрочку обратно, также не брезгуют переработкой товаров. Просроченный хлеб, например, идет на производство сухарей», — сказала эксперт.

По оценке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выручка торговых сетей из-за запрета может значительно сократиться. «В результате принятия поправок магазины рискуют потерять привлекательность с точки зрения ассортимента и своевременного наличия товара на полках. По оценкам экспертов, товарооборот только пяти крупнейших торговых сетей страны может падать на 300–400 млрд рублей в год, а чистая выручка сокращаться в среднем на 5–7%», — отмечает председатель комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку Сергей Галицкий

Пострадать рискуют и поставщики, так как продавцы во избежание издержек от утилизации просрочки могут сократить закупки. Впрочем, в целом, по словам Анны Вовк, производителям, особенно небольшим, принятие поправок о запрете возврата товара пойдет на пользу. «Сейчас в большие торговые сети в основном попадает продукция крупных производителей, которые могут позволить себе такую роскошь, как прием просроченной продукции. Поэтому им проще договориться с торговыми сетями о цене, которая устраивала бы всех, — отмечает она. — Малые предприниматели зачастую работают с меньшей маржой. Теперь, когда не нужно нести дополнительные расходы, им будет проще попасть в крупные розничные сети. К тому же оперативные поставки небольшого количества продукции им проще обеспечить. Для потребителя это означает больший выбор товаров. Тогда как рост конкуренции среди производителей может повысить качество и обеспечить доступные цены».

Источник