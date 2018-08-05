Определением Арбитражного суда Псковской области в отношении ЗАО «Псковэлектросвар» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Рустем Кильдияров, член ассоциации Московской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих. Требования кредиторов в адрес временного управляющего принимаются в течении 30 дней с момента публикации сообщения в газете «Коммерсантъ». Судебное заседание по делу о банкротстве состоится 17 декабря 2018 года в Арбитражном суде Псковской области. Отметим, до введения внешнего наблюдения предприятие возглавлял Вячеслв Стрелин. Завод входит в группу компаний «Технология металлов», который испытывает большие финансовые проблемы. 21 ноября врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с представителями группы компаний «Технология металлов». Он сообщил представителям ГК «Технология металлов о намерении провести встречу с кредиторами предприятий для выяснения их позиции и поиска возможности для реструктуризации задолженности. О ситуации в ГК „Технология металлов“ можно прочитать в одноименном сюжете. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Яндекс. Дзен“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.