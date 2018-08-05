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Дом «Возрождения» в Балакове хотят достроить в следующем году
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Дом «Возрождения» в Балакове хотят достроить в следующем году 

Свободные новости 56 минут назад
Фото: Свободные новости
Администрация Балаковского района продолжает выполнять свои обязанности в деле возведения проблемного дома ЖСК «Возрождение» в микрорйоне 3Г, дольщиков которого обмануло ООО «Саратовгесстрой». Об этом информирует пресс-служба муниципалитета.
Чиновники отчитываются, что 2 марта кооператив получил разрешение, начав строительство.
«Работы осуществляет подрядчик — ООО«Стройресурс». Между ЖСК «Возрождение», ООО «Стройресурс», администрацией Балаковского муниципального района и министерством строительства и ЖКХ Саратовской области подписано четрыехстороннее соглашение об обязательствах, направленных на достройку многоквартирного дома», — отмечают администрации, уточняя, что муниципальные власти обязались «осуществить мероприятия правового, организационного и бюджетного характера в целях подключения жилого дома к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса», для чего построят котельную, трансформаторную подстанцию, подведут коммуникационные сети, проведут благоустройство.
«В настоящее время на объекте выполнены топографо-геодезические работы по дополнительному земельному участку, завершено согласование с собственниками инженерных сетей, съемка передана проектировщикам. Проектировщиками представлен план посадки многоквартирного дома», — продолжают в администрации района.
В 2018-2019 годах энергетики должны построить тепломагистраль стоимостью 46 миллионов рублей, к которой и подключат дом, сети водоснабжения и водоотведения стоимостью миллион рублей в этом году подведет УП «Балаково-Водоканал», а АО «Облкоммунэнерго» подведет электросети за 15 миллионов.
Кроме того, для строительства дома необходимо перенести газопровод, что будет стоить еще пять миллионов рублей. Обращение с просьбой провести работы за счет собственной инвестпрограммы чиновники уже адресовали структурам «Газпрома».
«Строительство дома планируется осуществлять в два этапа: 1 этап — 2018 год: две блок-секции ЖСК «Возрождение» и две блок-секции для реализации других программ, 2 этап — 2019 год: две блок-секции ЖСК «Возрождение» и четыре блок-секции для реализации других программ, — информируют в администрации. — На текущий день полностью завершается монтаж конструкций 8-го этажа двух подъездов. Продолжается забивка свай в грунт под 3-й и 4-й подъезды. Ведутся работы по внутренней отделке помещений: отделка швов исантехнические работы. Проблемные вопросы в настоящее время отсутствуют».
Напомним, еще в июне на заседании рабгруппы по проблемам обманутых дольщиков в правительстве области сообщалось, что дом «Возрождения» достраивает АО «Саратовоблжилстрой» депутата облдумы Леонида Писного. Тот обещал, что объект будет сдан в декабре 2018 года.
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