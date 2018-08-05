Мошенники выдают себя за сотрудников центров госуслуг

Случаи мошеннических действий, связанных с заменой счетчиков учета воды, участились в Москве. Об этом 5 августа сообщил заместитель директора центров госуслуг «Мои документы» Артем Алексеев

По словам Алексеева, звонки доверчивым москвичам совершают представители фирм, абсолютно не связанных с центрами госуслуг «Мои документы» и управляющими компаниями, либо фирм-конкурентов, желающих переманить клиентов.

— Иногда они могут представляться кем угодно, а на деле являются мошенниками, — пояснил он.

В связи с этим центры госуслуг выпустили памятку для столичных жителей.

— Центры госуслуг «Мои документы» еще раз напоминают жителям: вопрос о замене счетчиков не относится к нашей компетенции, — отметил заместитель директора центров госуслуг, добавив, что настрой у мошенников, как правило, агрессивный. — Они могут пугать жителей отключением воды в случае отказа от их предложений.

Артем Алексеев также отметил: нередко мошенники утверждают, что обязательная поверка счетчиков отменена, и теперь они меняют старые действующие счетчики на чудо-приборы со сроком службы до 10 лет без поверок.

Кроме того, довольно часто недоброжелатели начинают звонить по телефону задолго до реального срока поверки счетчиков. Представляются такие люди сотрудниками центров госуслуг, при этом утверждая, что вернуть деньги за оказанные услуги они смогут в районном центре. Мошенники даже могут сказать вам номер окна или фамилию сотрудника центра.

Чтобы не стать жертвой неправомерных действий, нужно узнать срок поверки счетчиков. Обычно он указан в верхней части Единого платежного документа (в табличке для передачи показаний), в технической документации прибора. Кроме того, получить эту информацию можно при личном посещении центра государственных услуг «Мои документы». Если срок поверки еще не подошел, то проверять или заменять счетчик не нужно.

— Если же подошел срок поверки, самостоятельно выберите организацию, которая прошла аккредитацию, или управляющую компанию с соответствующим разрешением, либо обратитесь в ту организацию, которая производила установку счетчиков, — советует Артем Алексеев. — Также ознакомьтесь с перечнем организаций, попавших в разряд недобросовестных поставщиков на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы РФ.

Стоит отметить, что если вам звонят представители сторонних фирм, то уточните у них название организации, обязательно запишите его и сверьте данные с черным списком недобросовестных поставщиков услуг. Эти меры помогут обезопасить не только вас, но и ваших близких.