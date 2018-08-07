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Ряд китайских проектов стартуют на севере Казахстана в 2019 году
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Ряд китайских проектов стартуют на севере Казахстана в 2019 году 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Астана, 6 августа /Синьхуа/ — Ряд совместных с Китаем проектов стартуют в Казахстане в 2019 году. Об этом сегодня сообщил заместитель главы администрации Костанайской области Казахстана Мейржан Мырзалиев.
"Предусматривается создание сельскохозяйственного хаба по глубокой переработке зерновых и масличных культур. С казахстанской стороны в проекте участвует компания Bio Grain, с китайской — China Marine Bunker /Petrochina/. Общая стоимость проекта составляет 300 млн долларов США", — сказал М. Мырзалиев в ходе аппаратного совещания в администрации Костанайской области.
Реализация проекта планируется на территории индустриальной зоны в городе Костанай.
Второй проект в регионе — строительство завода по производству пента-метилен-диамина. Он использует новейшую инновационную технологию получения нейлона путем глубокой переработки пшеницы и кукурузы. Владельцем технологии является компания Cathay Industrial Biotech, Ltd. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов США.
Еще один высокотехнологичный проект, по которому ведутся переговоры с компанией HKC Corporation Limited, — это строительство завода по производству телевизоров и компьютеров. —0—
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