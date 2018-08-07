Ряд китайских проектов стартуют на севере Казахстана в 2019 году

Астана, 6 августа / Синьхуа / — Ряд совместных с Китаем проектов стартуют в Казахстане в 2019 году. Об этом сегодня сообщил заместитель главы администрации Костанайской области Казахстана Мейржан Мырзалиев.

"Предусматривается создание сельскохозяйственного хаба по глубокой переработке зерновых и масличных культур. С казахстанской стороны в проекте участвует компания Bio Grain, с китайской — China Marine Bunker /Petrochina/. Общая стоимость проекта составляет 300 млн долларов США", — сказал М. Мырзалиев в ходе аппаратного совещания в администрации Костанайской области.

Реализация проекта планируется на территории индустриальной зоны в городе Костанай.

Второй проект в регионе — строительство завода по производству пента-метилен-диамина. Он использует новейшую инновационную технологию получения нейлона путем глубокой переработки пшеницы и кукурузы. Владельцем технологии является компания Cathay Industrial Biotech, Ltd. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов США.

Еще один высокотехнологичный проект, по которому ведутся переговоры с компанией HKC Corporation Limited, — это строительство завода по производству телевизоров и компьютеров. —0—