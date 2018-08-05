Директор «ДНС Групп» увидел странное в открытых данных налоговой

Опубликованные Федеральной налоговой службой (ФНС) открытые данные дают представление о том, сколько в России «пустых» компаний — предприятий, где никто не работает. Из статистики ФНС следует, что в 15,3% компаний, данные которых раскрыты ФНС, официально не трудоустроен ни один сотрудник. Всего в наборе 2,5 млн компаний, из них сотрудников нет в 381 тыс. организаций, проанализировал данные Дмитрий Алексеев , директор ООО «ДНС Групп».

«Налоговая открыла данные переставшие быть тайной в виде кучи XML файлов и наверное не все стали сразу их анализировать. Поэтому расскажу, что увидел я», — сообщил Дмитрий Алексеев социальных сетях. Самое интересное, по его словам, — это данные по среднегодовой численности работников. Они предоставлены по 2 494 544 компаниям, в которых якобы работает 18 686 571 человек.

«Пишу «якобы», потому что построив по убыванию список, в трех самых «больших» предприятиях видны явные ошибки с числом работников: ООО «ЭКСПРЕСС» (697 532 сотрудников), ООО «ГОРИЛЛАСМАРТ» (638 932), ООО «АВТОЭКСПРЕСС» (23 671). На самом деле, это маленькие предприятия, если посмотреть по ним информацию», — сообщил Дмитрий Алексеев.

Следующая десятка выглядит солидней: ООО «ГАЗАРТСТРОЙ» (11 677), ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ» (7 484), ООО «ЭТАЛОН» (6 320), ООО «ФЭМИЛИГРУПП» (5 902), ООО «ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ» (5 603), ООО «ГАРАНТСТРОЙ» (4 762), ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „РЖД-ОХРАНА“ (4 390), ООО „РАВИС — ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ“ (3 826), АО „ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ“ (3 546), ОАО „КОНДОПОГА“ (3 527).

»Итого, предоставлена информация о том, где работает примерно 17 млн человек, — подсчитал директор «ДНС Групп». — Далее обращает на себя внимание то, что в 381 178 предприятиях работает 0 человек, а в 1 034 443 — всего 1 человек. Так как в выгрузке нет ИП, то напрашивается вывод, что это все довольно странные предприятия. ООО с 1 человеком, это что-то либо номинальное, либо остальным работникам платят в черную. В открытых данных нет информации по предприятиям признанным крупнейшими налогоплательщиками и стратегическими предприятиями. Я бы сказал, что это информация примерно о трети российской экономики. Не густо, но хоть что-то. В целом, в налоговой большие молодцы, что идут по пути раскрытия информации, но пока мы только в начале пути».

1 августа ФНС опубликовала сведения о налоговой и бухгалтерской отчетности российских компаний. Они размещены в формате открытых данных на сайте. Опубликованные данные содержат информацию о специальных налоговых режимах, применяемых организациями, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков и среднесписочной численности работников. В дальнейшем будут еще два этапа раскрытия. 1 октября служба раскроет сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности, а также сумме уплаченных налогов, сборов и страховых взносов. А на третьем, финальном этапе 1 декабря будут опубликованы данные о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам организаций, налоговых правонарушениях и мерах ответственности за них с указанием штрафов.