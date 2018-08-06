Хабаровская фирма решилась на банкротство собственника Владивостокской ТЭЦ-2

АО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» (ХРСК) подала иск о признании банкротом АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), следует из картотеки арбитражных дел.

Сумма задолженности, из-за которой ХРСК решилась на такой радикальный шаг, не обозначается. Однако ранее ХРСК подала заявление в арбитражный суд о взыскании с ДГК 11,6 млн руб., составляющих долг по оплате выполненных работ в размере 10,5 млн руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1,1 млн руб.

АО «ДГК» образовано в результате реформирования энергокомпаний, входящих в объединенную энергосистему Дальнего Востока (ОЭС Востока). В состав АО «ДГК» вошли электростанции «Амурэнерго», «Хабаровскэнерго», «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК» и Нерюнгринская ГРЭС (Южная Якутия), а также магистральные тепловые сети. В Приморье ДКГ работает через филиал «Приморская генерация, в состав которой входит и Владивостокская ТЭЦ-2.