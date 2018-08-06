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Верховный суд обязал фонд капремонта отвечать за ущерб от подрядчиков
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Верховный суд обязал фонд капремонта отвечать за ущерб от подрядчиков 

ИД «Собеседник» 9 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
Заказчик работ на проведение капитального ремонта несет ответственность перед собственниками. Такой вывод сделал Верховный суд РФ, указав, что ответственность за качество работ не может быть ограничена размером взносов на капремонт. На операторов еще возложена обязанность возмещать убытки в случае порчи имущества.
Суть спора, дошедшего до высшей инстанции и потребовавшего высокого мнения Суда, сообщает РАПСИ. Жительнице Рязани из-за работ с кровлей во время капитального ремонта дважды затопило квартиру. Требования в размере 80 тысяч Фонд капитального ремонта в добровольном порядке выплатить отказался. По его мнению, произошло это по вине подрядной организации.
Дальше — интересно: суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответственность за последствия по проведению капитального ремонта несет именно региональный оператор — фонд капитального ремонта. Однако суд апелляционной инстанции изменил это решение (что случается, по статистике, очень редко), применив нормы Жилищного кодекса. Размер взыскиваемых убытков был ограничен суммой внесенных взносов на капитальный ремонт. Да воздастся каждому по делам его, рассудила, видимо, апелляция, уменьшив сумму взыскания с 68,5 тысяч — до 5,5…
Верховный суд отменил вмешательство апелляционной инстанции и оставил решение районного суда в силе, сделав обобщающий вывод. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором действительно зависит от размера уплаченных за капремонт взносов (часть 5 статьи 178 ЖК РФ). При этом заказчик несет перед собственниками помещений ответственность за привлеченных им подрядных организаций (часть 6 статьи 182 ЖК РФ). Но вот убытки, причиненные собственникам помещений, подлежат возмещению оператором в соответствии с гражданским законодательством. По принципу полного возмещения…
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