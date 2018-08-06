«Ночь длинных ковшей» больше не повторится

Президент Путин подписал закон о правилах сноса самовольных построек. Исходя из текста документа, самострой — это объект, при начале возведения которого были нарушены установленные требования. Также к самострою относится сооружение, расположенное на участке, не допускающем строительства.

Согласно документу если собственник не знал и не мог знать о действии ограничений на использование земельного участка и получал все необходимые разрешения, то его постройка не будет являться самовольной. Серьезно ограничиваются полномочия органов местного самоуправления. После вступления этого закона в силу, самострой может быть снесен исключительно в судебном порядке.

Закон хороший, но еще лучше было бы принять его до так называемой «ночи длинных ковшей», когда в Москве массово сносили постройки, которые мэрия сочла самостроем, говорит гендиректор юридического агентства «Правозащита», уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей в сфере имущественных отношений и регистрации прав на недвижимость Гай Дилбарян.

Гай Дилбарян гендиректор юридического агентства «Правозащита» «Изменения, конечно, фундаментальные. Действительно, они помогут будущим. А поскольку закон не имеет обратной связи, надо как-то прийти к тому, чтобы можно было применить закон к людям, которые пострадали от первой волны, потому что их права в итоге так никто и не учитывал. Это, действительно, последнее, что осталось исправить. Это первая волна, к которой не применялась методика компенсаций, которая начала действовать со второй волны, — они начали давать хотя бы компенсацию, небольшую, конечно, но люди все равно соглашались, поскольку это хоть что-то было. Но первая волна была обделена даже этим».

На 2018 год Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы планирует провести более семи тысяч проверок по определению вида фактического использования объектов недвижимости.