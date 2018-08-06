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Добыча СПГ и трудно извлекаемые запасы. Тюмень готовится к нефтегазовому форуму
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Добыча СПГ и трудно извлекаемые запасы. Тюмень готовится к нефтегазовому форуму 

ИА Север-Пресс 39 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
19 и 20 сентября пройдет IX Тюменский нефтегазовый форум. В этом году его главной темой станет цифровая экономика и «умные» технологии. В его программе — два пленарных заседания с участием министров, губернаторов и топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых корпораций России и зарубежья.
Также участников ждет насыщенная деловая программа, состоящая из практических конференций и панельных дискуссий. На ТНФ в этом году обсудят тенденции изменения индустрии на ближайшие годы, цифровизацию в разведке и производстве, кадровую стратегию, проблемы добычи сжиженного природного газа, трудно извлекаемые запасы и актуальные вопросы геологоразведки.
По-прежнему остаются актуальными вопросы импортозамещения и импортоопережения — им будут посвящены отдельные мероприятия. В рамках форума состоится финал и награждение конкурса «ТОП-100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли». Закупочные сессии крупнейших нефтегазовых компаний проведут «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «СИБУР» и «НОВАТЭК». Эти b2b-встречи помогут небольшим и средним компаниям-производителям компонентов в сфере нефтегазового оборудования получить консультации по закупкам от топ-менеджеров крупнейших российских нефтегазовых компаний. Традиционно на ТНФ будут подписаны крупные (в том числе — международные) контракты и дорожные карты к действующим соглашениям.
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