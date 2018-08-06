Добыча СПГ и трудно извлекаемые запасы. Тюмень готовится к нефтегазовому форуму

19 и 20 сентября пройдет IX Тюменский нефтегазовый форум. В этом году его главной темой станет цифровая экономика и «умные» технологии. В его программе — два пленарных заседания с участием министров, губернаторов и топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых корпораций России и зарубежья.

Также участников ждет насыщенная деловая программа, состоящая из практических конференций и панельных дискуссий. На ТНФ в этом году обсудят тенденции изменения индустрии на ближайшие годы, цифровизацию в разведке и производстве, кадровую стратегию, проблемы добычи сжиженного природного газа, трудно извлекаемые запасы и актуальные вопросы геологоразведки.